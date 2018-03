Am Sonntag offene Türen im Bunker

Anzeige

Die Privatbrauerei Eichbaum stiftet sämtliche Getränke, Bloomaul Dario Fontanella schickt einen Eiswagen – und alles für die Aktion „Filmschätze retten!“ Unter diesem Motto sammelt der Freundeskreis Marchivum Spenden, um den historischen Filmbestand des Stadtarchivs durch Digitalisierung vor dem Verfall zu retten. Unsere Zeitung unterstützt die Aktion, indem wir jeden Donnerstag an dieser Stelle einen der schönen alten Streifen vorstellen. Eichbaum und Fontanella helfen, indem sie sich am Sonntag, 18. März, engagieren. Da ist von 18 bis 20 Uhr Tag der offenen Tür im Ochsenpferchbunker in der Neckarstadt. Einst größter Hochbunker und sogar atombombensicher ausgebaut, beherbergt er jetzt nach zweijähriger Bauzeit das Stadtarchiv. Und weil die Einrichtung dort viel mehr als nur ein Archiv ist, trägt sie einen neuen Namen: Marchivum – Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Am Sonntag geben die Mitarbeiter einen tiefen Einblick in die bunte Archivwelt sowie die neuen Räume. Sie wollen auch zeigen, wie die Bunkerwände für zukünftige multimediale Inszenierungen genutzt werden können.