Am Sonntag zwei Radtouren

Am Sonntag veranstaltet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim die geführte Radtour „rund um Speyer”. Der Radausflug führt über Schifferstadt, Rheinhausen und Reilingen. Die circa 90 Kilometer lange Tour wird mit 20 bis 24 Stundenkilometer gefahren. Eine Einkehr in Rheinhausen ist geplant. Die Radtour startet um 9 Uhr am Haupteingang des Schlosses. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Auskünfte nur beim Tourenleiter Wolfgang Raisin unter Telefon 0621/43 73 25 87.

Alternativ bietet der ADFC eine rund dreistündige geführte Radtour in einem gemütlichen Tempo an. Bei der es Interessantes aus Stadtgeschichte, Architektur und Industriekultur zu erfahren gibt. So geht es am Sonntag nach Luzenberg, Waldhof und Blumenau. Die rund 25 Kilometer lange Radtour startet um 14 Uhr am Wasserturm (Parkseite), dabei ist keine Anmeldung erforderlich. red