„Amandla“ – eine poetische Kulturreise

Anzeige

Für das Musical, das von einer in Deutschland aufgewachsenen Südafrikanerin und dem Kennenlernen ihres Heimatlandes erzählt, hat der Leiter des „UniZulu Choir“ traditionelle Songs musikalisch bearbeitet. Und die erzählen vom Leben in Dörfern und Townships, auf Feldern und in Goldminen, aber auch vom langen Freiheitskampf. 14 Mitglieder, darunter auch ein Tanzlehrer und Pianist des erfolgreichen Universitäts-Ensembles hat „Imbongi“ eingeladen und für alle ein Familienquartier organisiert. „Es geht auch darum, uns besser kennenzulernen“, betont Annette Lennartz. Dass so weit entfernt lebende Menschen die Lieder seiner Heimat singen, erwärme sein Herz, schwärmt Bhekani Buthelezi, der sich seinerseits für deutsche Musik begeistert – für Volkslieder genauso wie Mozarts Zauberflöte. Dass es hier Chöre gibt, die bewegungslos auf der Bühne stehen und vom Notenblatt singen, hat ihn ziemlich verblüfft. Für ihn ist es selbstverständlich, beim Singen zu tanzen, zu trommeln, Emotionen zu zeigen. Auch so manch anderes erstaunte ihn, verrät er im Gespräch – beispielsweise der Toaster seiner Gastfamilie.

„Imbongi“ und die „Uni-Zulu-Company“ , die bis Ende Juli mehrfach auftreten (beispielsweise in Stuttgart), nehmen nicht nur auf eine poetische „Amandla“-Reise durch Südafrika mit, sie würdigen auch den Freiheitskämpfer Nelson Mandela anlässlich seines 100. Geburtstages mit Songs, Texten und Bildern. wam

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.07.2018