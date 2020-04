Ambivalenz aushalten

Unsere Kirche ist offen. Wie jeden Tag. Einzelne kommen herein. Bleiben im Mittelgang stehen oder setzen sich in eine Bank. Sie beten mit Blick auf das Kreuz in der Kirche oder suchen einfach nur einen Moment der Besinnung. Ein Mann kommt herein, bleibt eine kleine Weile. Beim Hinausgehen sagt er: Das Kreuz in den Kirchen ist mir zu mächtig. Ich fände es besser, wenn es nicht so viel Raum einnehmen würde. Ich lächle und verstehe gut, was er meint.

Mir fallen die fröhlichen Osterlieder ein, Lachen und Freude, so viel ausgelassenes Leben, das wir in dieser Kirche schon gefeiert haben. Laut sage ich: Ja, Sie haben recht, das Kreuz ist wirklich riesig. Aber das Kreuz hält uns dazu an, die Augen vor den Nöten der Menschen nicht zu verschließen, uns nicht wegzuducken, wo Schmerz ist. Das Kreuz lässt uns die Kirche offenhalten, für die, die einen Raum brauchen, der still ist, aber nicht so eine einsame, erdrückende Stille atmet wie die eigene Wohnung, es lässt uns da sein für die Menschen mit ihrer Angst und ihren Fragen.

Leben ist herrlich, schrecklich

Wir leben als Christen zwischen dem unbändigen Jubel über die Schönheiten der Geschenke Gottes und dem unverstellten Blick auf Leid und Not. Wir freuen uns darüber, dass die Sonne scheint und Menschen wenigstens trockenen Fußes ins Freie können. Aber uns ist sehr bewusst, dass die anhaltende Trockenheit ein Hinweis auf die ökologische Krise ist, in der wir uns befinden. Das Leben ist herrlich. Das Leben ist schrecklich. Das ist schwer auszuhalten, dass es in vieler Hinsicht keine Eindeutigkeit gibt.

Ich muss an den Apostel Paulus denken und daran, dass es das Kreuz ist, das unsere Denkwege neu ausrichtet, alles allzu sicher Behauptete durchkreuzt. Wenn ich Auferstehung feiere, soll das nicht bedeuten: Alles wie immer, nur besser. Das Kreuz bewahrt davor. Insofern schenkt das Kreuz uns Freiheit, Dinge infrage zu stellen, neue Antworten auszuprobieren.

Nun werden viele sagen, in diesen Zeiten der Krise ist sowieso alles ungewiss. Wo soll da die Freiheit liegen? Da ist doch nicht Freiheit, sondern Angst und Selbstbeschränkung. Dagegen will ich halten, dass das Ausloten von Möglichkeiten auch in dieser Situation nicht aufhört und auch praktiziert wird. Mit Fantasie und Kreativität, mit Mut und Pragmatismus.

„Schön, dass ihr da seid“

Wir suchen Wege, wie die Bewohner von Altenheimen mit möglichst viel Zuwendung und vielleicht auch Zärtlichkeit bedacht werden können, und welche Schutzmaßnahmen das ermöglichen. Wir überlegen und loten aus, wie nicht nur 49 Kinder nach Deutschland geholt werden können, wenn doch jedes Menschenleben zählt. Wir diskutieren, warum es undenkbar sein soll, dass ein muslimischer Muezzin den Ramadan vom Minarett aus eröffnet, wenn schon keine gemeinsamen Gebete und Feierlichkeiten in den Gemeinden möglich sind.

Das Kreuz weist uns auf die Nöte der Menschen hin. Es lässt uns aushalten, dass Lösungen nicht einfach zu haben sind. Es macht uns frei, neue Wege zu suchen, wo scheinbar keine weiter führen. Wir halten die Kirche offen und halten die Ambivalenzen aus.

Der Mann kommt am nächsten Tag wieder. Blickt auf das große Kreuz in der Kirche. Dreht sich um und sagt: Danke, es ist schön, dass ihr da seid.

Anne Ressel

Pfarrerin der Citygemeinde

Hafen-Konkordien

