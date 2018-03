Amélie Saadia singt Barbara-Chansons

Anzeige

Zum Weltfrauentag am 8. März tritt die französische Sängerin Amélie Saadia im Festsaal O 138 der Schlossuni auf. Ab 19 Uhr gastiert die Mezzosopranistin mit einer Hommage an die große französische Chansonsängerin Barbara sowie an den Philosophen und Schriftsteller Roland Barthes. Saadia singt Lieder von Barbara und rezitiert Texte von Barthes. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt acht Euro. Anmeldung per Mail an mary-franssen@phil.uni-mannheim.de. Der Abend ist eine Kooperation zwischen dem Romanistischen Seminar der Uni, der Macaronnerie Heidelberg sowie der Deutsch-Französischen Vereinigung Rhein-Neckar. scho