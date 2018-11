Amerikanische Weihnachtslieder voller Swing und Soul

Die beiden US-Amerikaner Janice Dixon und Michael Sorg feiern eine Weihnacht, wie sie im Buche steht: voller Jazz und Swing, mit Christmas-Carols, besinnlichen Weihnachtsliedern und bewegenden Spirituals. Von „Jingle Bells“ bis „Go tell it on the Mountain“ oder „Joy to the World“ spielen die beiden Künstler typisch amerikanische Weihnachtslieder mit viel Swing und Soul. Und natürlich wird es bei dem Konzert am Sonntag, 25. November, ab 18 Uhr in der Feudenheimer Kulturkirche Epiphanias auch für das Publikum Gelegenheiten zum Mitsingen geben. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Epiphanias“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Kulturkirche)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018