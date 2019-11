Ampel nach Unfall defekt

Eine verletzte Person und ein erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Freitagmorgen in Sandhofen. Nach Angaben der Polizei war ein 37-jähriger Autofahrer kurz vor 5 Uhr auf der Lilienthalstraße in Richtung Bürstadter Straße unterwegs. An der Kreuzung zur B 44 nahm er einem 40-jährigen Fahrer eines Transporters die Vorfahrt und stieß im Kreuzungsbereich mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Transporter gegen eine Ampelanlage und beschädigte sie. Außerdem wurden zwei Verkehrszeichen demoliert. Auch das Auto des Unfallverursachers stieß gegen einen Ampelmast, wo es stehenblieb.

Der 37-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen an der Hand und am Kopf. Er wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der B 44 stadteinwärts sowie der Rechtsabbiegestreifen in Richtung Bürstadter Straße gesperrt. Da die Ampel aufgrund der Beschädigungen nicht mehr funktionierte, musste die Polizei den Verkehr regeln. Etwa gegen 8 Uhr waren die Reparaturarbeiten beendet. Es kam laut Polizei zu einigen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. pol/mik

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.11.2019