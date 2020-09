Ampel wird ausgetauscht

Ab diesem Montag wird die Ampelanlage an der Kreuzung der Feudenheimer mit der Dudenstraße erneuert. Innerhalb der kommenden sechs Wochen werden die alten abgebaut und komplett durch neue Ampeln ersetzt, teilt die Stadt mit. Zwar regeln provisorische Anlagen den Verkehr wie bisher, allerdings können während der Arbeiten zwischen 9 und 15 Uhr Fahrspuren verengt oder gesperrt werden – nicht betroffen sollen laut Stadt davon die Hauptverkehrszeiten sein. Für vier Wochen gesperrt wird wegen der Arbeiten die Wendemöglichkeit auf Höhe der Dudenstraße in Richtung Feudenheim. Fuß- und Radwege sind dagegen uneingeschränkt nutzbar, heißt es.

Sperrungen wegen Wartungen

Ab Dienstag und dann bis Freitag, 2. Oktober, finden dann alle zwei Jahre wiederkehrende Wartungen an mehreren Ampelanlagen statt. Dafür müssen sie teilweise ausgeschaltet werden, was je nach Typ unterschiedlich lange dauert. Mit Polizei, Verkehrsbehörde und RNV hat die Stadt deshalb eine Liste an Anlagen abgestimmt, bei denen sich Verkehrsteilnehmer auf Sperrungen von rund fünf Stunden einstellen müssen:

Casterfeld-/Dannstadter Straße: Am Dienstag (29.) starten die Arbeiten um 9 Uhr. Die Anlage wird ab etwa 10 Uhr für zwei bis drei Stunden außer Betrieb sein, Fahrspuren werden gesperrt. Je Fahrtrichtung steht nur eine Spur zur Verfügung. Nicht möglich wird es während der Wartung sein, mit dem Auto die Gleise zu queren. Eine Umleitung stadtauswärts über den Karlsplatz und stadteinwärts über den Morchfeldkreisel wird ausgeschildert.

Casterfeldstraße/Zufahrt B 38a: Am Mittwoch (30.) wird die Ampelanlage ab etwa 9.30 Uhr für rund zwei Stunden außer Betrieb genommen. Gesperrt wird dann die Linksabbiegerspur zur B 38a. Der Verkehr wird währenddessen über den Karlsplatz umgeleitet.

Seckenheimer Hauptstraße/Ilvesheimer Straße: Am Donnerstag, 1. Oktober, ist die Ampel ab etwa 9.30 Uhr für rund zwei Stunden aus. Linksabbiegen ist von Ilvesheim kommend nicht möglich. Zusätzlich wird der Fußgängerübergang über die Seckenheimer Hauptstraße gesperrt, und die Fußgänger werden über die benachbarte Querung an der Bushaltestelle geführt.

Neckarauer/Rottfeldstraße: Für etwa zwei bis drei Stunden ist die Ampelanlage am Freitag, 2. Oktober, ab 10 Uhr außer Betrieb. In dem Bereich können dann die Gleise nicht gekreuzt werden. Zusätzlich steht je Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Um einen Rückstau auf der Neckarauer Straße stadteinwärts zu vermeiden, wird die Einfahrt in die Voltastraße gesperrt und eine Umleitung über die Fabrikstationsstraße ausgeschildert. red/lok

