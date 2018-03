Ampeln werden für rund fünf Stunden abgestellt

Anzeige

Bei den Wartungsarbeiten heute am 22. Februar an der Ampel Waldhofstraße/Untermühlaustraße wird die Anlage ab 10 Uhr für rund drei Stunden außer Betrieb genommen. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit werden Fahrspuren gesperrt – somit sind Einschränkungen des Individualverkehrs in diesem Kreuzungsbereich erforderlich.

Es entfällt, so die Information der Stadt vom Mittwoch, die Möglichkeit, stadteinwärts fahrend den Wender in der Waldhofstraße zu nutzen. Ebenso kann man nicht vom Waldhof kommend stadteinwärts geradeaus in die Waldhofstraße einfahren. Hier ist eine Umfahrung über die Untermühlaustraße vorgesehen.

Morgen, am 23. Februar, ist dann die Ampelanlage an der Möhlstraße in Arbeit. Hier werden die Lichtzeichen ab 9.30 Uhr für rund drei Stunden außer Betrieb genommen. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit werden hier ebenfalls Fahrspuren gesperrt, was zu Einschränkungen des Autoverkehrs im Kreuzungsbereich führt. Es entfällt die Möglichkeit, in Richtung Hauptbahnhof fahrend den Linksabbieger in den Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft zu nutzen beziehungsweise an dieser Stelle zu wenden.

