Amtsgericht vertagt Prozess

Wegen des Vorwurfs der Gewaltdarstellung in zwei Fällen sollte sich am Montag eine 45-Jährige vor dem Mannheimer Amtsgericht verantworten – doch der Prozess ist vertagt, ein neuer Termin steht noch nicht fest. Laut Anklage soll die Frau gewusst haben, dass ein damals Minderjähriger aus Mannheim die Absicht gehabt habe, gemeinsam mit einem Bekannten einen Terroranschlag mit Schnellfeuergewehren in einer öffentlichen Einrichtung im Landkreis von Aschaffenburg (Bayern) zu verüben und als sogenannter Gotteskrieger den Märtyrertod zu sterben.

Enthauptungen zu sehen

Trotzdem, so der Vorwurf, soll die Frau im August und September 2016 dem Jugendlichen zwei Mal einen Link über einen mobilen Nachrichtendienst geschickt haben, der zu einer Ausgabe eines Online-Magazins der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) führte. Dort war Propaganda-Material zu sehen – und sogar Szenen einer Enthauptung wurden gezeigt, heißt es in einer Mitteilung des Amtsgerichts. Obwohl sie von den Plänen des Jugendlichen und dessen Bekannten gewusst haben soll, habe die 45-Jährige es unterlassen, das bei der Polizei zu melden. lok

