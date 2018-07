An der Schafweide soll bald gebaut werden

Anzeige

Die Rundfunkanstalt, so teilte Bürgermeister Quast mit, hat für ihren Bereich ebenfalls einen Planerwettbewerb ausgeschrieben, bei dem am heutigen Mittwoch das Preisgericht tage.

Beteiligung beim Collini-Verkauf

Auf ähnliche Weise wie das Schafweiden-Grundstück will die Stadt auch den Büroturm des Collini-Centers verkaufen. Wie Silke Ruppenthal vom Bau- und Immobilienmanagement der Verwaltung darlegte, werde die Konzeptvergabe beim noch als Technisches Rathaus genutzten Betonturm aber wesentlich offener als an der Schafweide gehalten. Somit sei auch der Rückbau des maroden Gebäudes möglich – übrigens ohne Gefahr für den benachbarten Wohnturm, der von den Eigentümern der 520 Apartments in gutem baulichen Zustand gehalten wurde.

Vertreter der Wohnungseigentümer, aber auch Bürger sollen bei der Konzeptvergabe beteiligt werden, wie Ruppenthal ankündigte. Auf Fragen nach Richtwert und Flächenzahlen des städtischen Gebäudes wollte sie in öffentlicher Sitzung keine Angaben machen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.07.2018