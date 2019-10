An einem Nachmittag um die ganze Welt gereist

Dort, wo sonst hochwertige Damenbekleidung ausgestellt ist, duftet es nach Kohl. Sternekoch Robert Rädel, Küchenchef des Restaurants „Oben“ auf dem Heidelberger Kohlhof, bereitet „Fetten Kohl“ mit Saiblingskaviar zu. Der markante Duft des Gemüses verbreitet sich schnell in der fünften Etage des Modehaus Engelhorn. Ein Stockwerk tiefer verführen die Aromen der Hühnerwürfel „Gong Bao“ von Karl-Hermann Franck, Küchenchef des BASF-Gesellschaftshauses.

Zwölf Sterne- sowie 14 Spitzen- und Fernsehköche aus aller Welt stehen einen Nachmittag lang am Herd, um die 1200 Besucher des vierten Engelhorn Gourmetfestivals zu verköstigen. „Wir sind ausverkauft“, verkündet Andreas Hilgenstock, geschäftsführender Gesellschafter des Modehauses, „die Besucher kommen aus ganz Deutschland“. Gastgeber Tristan Brandt, Zwei-Sterne-Koch im „Opus V“ und Chef der Engelhorn Gastronomie, freut sich über den großen Zuspruch für das Festival: „Wir sind stolz darauf, dass die Nachfrage so groß ist.“

175 Euro hat jeder Besucher für eine Eintrittskarte bezahlt. Dafür bekommt er Gerichte aus aller Welt, denn Brandt hat als Motto eine „kulinarische Weltreise“ ausgegeben. Jeder Koch steht für ein Land, und so führt die Reise von Deutschland über die Schweiz, Italien, Indien, Thailand, Singapur, China bis nach Panama. Zum Essen gibt es Weine renommierter Winzer aus der Region, dazu Longdrinks und Kaffee.

Anreise aus Hongkong

Die weiteste Anreise hat Yew Eng Tong hinter sich. Er ist aus Hongkong gekommen, wo er seit vier Monaten für die Firma Facebook kocht. Vor einigen Jahren war er schon in Mannheim, als Brandt das „Opus V“ eröffnet hat. Beide verbindet seit zehn Jahren eine Freundschaft, wie er erzählt. Er hat Cheesy „Otah Otah“ Toast mit Kokosschaum und Sakura-Garnele zubereitet. „Die Leute hier mögen asiatisches Essen, aber ich habe es nicht so scharf gemacht wie gewohnt“, erklärt er.

Den organisatorischen Aufwand belegen einige Zahlen: 31 000 Besteckteile, 2 500 Tassen, 4 000 Porzellanteller, 8 000 Gläser und 15 000 Teller aus Palmblatt wurden angeliefert, um die etwa 30 000 Speisenportionen an die Besucher zu verteilen. „Von der Atmosphäre her ist das einmalig“, schwärmt Familie Hildenbrand aus dem unterfränkischen Bad Brückenau. Sie haben ihren Besuch in Mannheim mit der Veterama auf dem Maimarkt verbunden.

Wie das Ehepaar aus Franken war auch Johannes Walch aus Reilingen zum ersten Mal dabei: „Das Essen ist sehr gut und vielfältig, es gibt extrem viele Weine zur Auswahl.“ Er ist mit seiner Frau und Freunden gekommen. Sein einziger Kritikpunkt: die Schlange am Eingang. „Alle wollten gleichzeitig ins Haus.“ Trotzdem will er nächstes Jahr wiederkommen.

