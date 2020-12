An Heiligabend läuten alle Mannheimer Glocken gleichzeitig

„Durch die Beschränkungen gibt es weniger Autoverkehr, da sind sie sogar noch besser zu hören als sonst“, glaubt Stefan Mayer und freut sich schon auf den Moment, wenn das mächtige Geläute an Heiligabend einsetzt. „Oft erklingen heute noch historische Glocken, die haben in früheren Krisenzeiten wie Seuchen und Kriegen schon unsere Vorfahren begleitet“, so der Glockensachverständige des

...