An heißen Tagen Tee stibitzt

Anzeige

Mannheim.Man erkennt das Haus – auch nach dem umfassenden Umbau – eigentlich immer noch, und mit unserem kleinen Tipp, es handle sich um ein Gebäude nahe am Wasser, wussten Rätselfreunde rasch Bescheid: Auf der undatierten Aufnahme der Folge 144 ist die „JuHe“, die Jugendherberge beim Schnickenloch an der Rheinpromenade zu sehen. Wenn auch – aus naheliegenden Gründen – sicher die allerwenigsten Mannheimer dort schon mal übernachtet haben, so kennen die meisten doch die Gegend sehr gut. Ihre Geschichten handeln von Bade-Erlebnissen in der Nähe, von der Oma, die dort einst in Ferienzeiten gekocht hat, von einem kleinen „Tee-Dieb“, von prägenden Begegnungen auf Wiesen und in Zelten und von internationaler Solidarität.

Jürgen Beres formuliert es so: „Wir Kinder interessierten uns in den 1950er Jahren nicht für die Jugendherberge – wir hatten ja ein Dach über dem Kopf. Uns interessierte vielmehr der Sportplatz daneben, hier konnten wir Jungs nach Herzenslust kicken.“ Aber es gab dort in der Gegend auch andere Freizeitmöglichkeiten für die Stadtkinder. „Damals“, schreibt Fritz Ebert und denkt zurück in die 40er Jahre, „gab es in Mannheim noch keine Schwimmbäder im Freien, sondern nur verschiedene Bademöglichkeiten am Rhein. Neckar oder Altrhein“. Winfried Blank erinnert sich an die „schwimmenden Rheinbäder“: In den späten 50ern traf er sich mit Freunden dort, „infolge der kräftigen Strömung des Rheins hatte man das Wasserbecken mit wenigen Schwimmzügen recht schnell durchquert. Auf der Holzumrandung ging es dann im Laufschritt zurück zum Ausgangspunkt, um sich erneut in die graue Flut zu stürzen“. Und wer es gegen den Strom versuchte, der musste „so manchen Schluck Rheinwasser verkraften.“

Gewinner Folge 144 Der „Mannheimer Morgen“ und das Stadtarchiv – Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei „Erkennen Sie Mannheim?“ Hand in Hand.

– Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei „Erkennen Sie Mannheim?“ Hand in Hand. In jeder Folge werden unter richtigen Einsendungen Bildbände, DVDs oder historische Schrifte n und Bücher vom Stadtarchiv verlost.

n und Bücher vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre Preise in den kommenden Tagen zugesandt . Diesmal haben gewonnen: Marita Bens, Karl Gleisberg und Petra Vette l.

. Diesmal haben gewonnen: l. Die Folge 145 von „Erkennen Sie Mannheim?“ erscheint am Mittwoch, 4. April.

Wo Oma gekocht hat

Karl Gleisbergs Oma Anna Röthinger hat in den Ferienfreizeiten der AWO dort immer für die ganze Kinderschar gekocht: „Sie war eine tolle Köchin und hatte die Gabe, ihre Rezepte auch in der Großküche umzusetzen. Für die Kinder hat „Tante Anna“ also vier Wochen lang kräftige Hausmannskost auf den Tisch gebracht.“