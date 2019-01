An neuen Orden übergeben

Zwei wärmende Decken, aber auch wärmende Worte einer Ordensschwester – an diesen Moment, kurz vor einer Nabelbruchoperation, erinnert sich Dekan Karl Jung gut. Es war Mitte November. Gestern kam Jung wieder ins Theresienkrankenhaus – zum Ende einer Ära. Seit Jahresbeginn hat der Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Freiburg das Theresienkrankenhaus und die St. Hedwig-Klinik an die zu den Barmherzigen Brüdern Trier gehörende BBT-Gruppe übergeben.

„Liebe handelt“ – dieses Motto haben beide Orden der Übergabe gegeben. 90 Jahre hätten die Vinzentinerinnen sich „in leuchtender Weise“, so Jung in seiner Predigt beim Festgottesdienst in der Jesuitenkirche, um die Kranken gekümmert, „Liebe und Zuwendung gegeben“ und das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter umgesetzt. „Es war eine Verkörperung des Mottos ,Liebe handelt’ – herzlichen Dank im Namen aller Menschen.“

Auch die Kapelle des Theresienkrankenhauses sei stets „ein Kraftort“, so Jung: „Ich hoffe, dass es diesen Ort weiter gibt, wie er auch aussehen mag“, bekräftigt der Dekan. Schließlich sei ein Krankenhaus oft „Erschütterungsort mit erschreckenden Grenzerfahrungen“, weshalb spirituell-geistige Hilfe unverzichtbar sei, ergänzt er beim Festakt. Er kann sich sogar vorstellen, dass Theresienkrankenhaus und Kapelle künftig als „pastoraler Ort für die Menschen drumherum“ dienen: „Wir müssen weiter denken!“

Denn trotz neuem Eigentümer – die neun Vinzentinerinnen unter Leitung von Schwester Oberin Walburgis Kiefer bleiben im Haus, kümmern sich unverändert um Patienten und Seelsorge. Auch an der Spitze steht nun ein Theologe: Jonas Pavelka ist neuer Hausoberer, die bisherige Geschäftsführerin Abir Giacaman fungiert jetzt als Kaufmännische Direktorin. Ärztlicher Direktor bleibt Markus Haass, Pflegedirektor Johannes Hofmann.

Menschliche Prägung

Für das Krankenhaus wie die Stadt sei es „ein historischer Moment, ein Einschnitt“, würdigt Oberbürgermeister Peter Kurz den Einsatz der Ordensschwestern. Das Haus sei „nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsversorgung der Region“, sondern habe auch „einen guten Ruf, weil der Mensch im Vordergrund steht“.

Zwar sei es, lässt ihre Generaloberin Birgitta Stritt beim Festakt durchblicken, den Vinzentinerinnen nicht leichtgefallen, das Haus abzugeben. Doch dem Orden fehlt Nachwuchs, das Durchschnittsalter liegt bei über 80 Jahren. Aber ihre Werte, die sollen weitergelten. „Es ist unsere Art, mit Menschen umzugehen“, definiert das Markus Haass. Man biete ebenso innovative Medizin wie Universitätskliniken, „aber wir sehen den ganzen Menschen, behandeln nicht die Krankheit, an der dummerweise ein Mensch ’dranhängt“, verdeutlicht der Chefarzt und Kardiologe.

„Es gibt eine lange Zugehörigkeit und hohe Identifikation mit dem Haus“, ergänzt Pflegedirektor Hofmann. Ein Beispiel liefert Elke Faulhaber, seit 30 Jahren Pflegekraft: Doch wenn Schwester Oberin Walburgis sie gleich nach der Ausbildung nicht in einer ganz schwierigen Situation „aufgefangen hätte, dann wäre ich nicht mehr hier“.

Albert-Peter Rethmann, Sprecher der Geschäftsführung der BBT-Gruppe, nennt das „die gute Grundmelodie im Haus“. Die Vinzentinerinnen hätten sie geprägt, „wir wollen daran anknüpfen, sie nicht abstellen, vielleicht neue Töne ergänzen, aber der Grundton wird bleiben“, versichert er ausdrücklich.

Giacaman äußert sich „glücklich, dass das Haus in die Hände eines anderen Ordens“ gekommen sei. Alle Mitarbeiter seien „sehr positiv gespannt“, wenngleich der Übergang mit „großen Herausforderungen“ verbunden gewesen wäre. Gestaltet hat sie diesen Übergang zusammen mit BBT-Geschäftsführer Matthias Warmuth. Er dankt dafür, dass er und seine Kollegen „mit offenen Armen“ empfangen worden seien. Gemeinsam habe man einen Medizin-Strategieprozess angestoßen, der „in echte Baumaßnahmen münden“ solle, kündigt er mit Blick auf die lange diskutierte Erweiterung des Krankenhauses an. Noch sei das „nicht spruchreif“: „Ein wenig wird es noch dauern“, doch „in überschaubarer Zukunft“ wisse man mehr.

