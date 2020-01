An Neujahr zehn Tonnen entsorgt

Rund 40 Städtereiniger des Stadtraumservice Mannheim sind am Neujahrstag im Einsatz gewesen, um in der Innenstadt die Reste der Silvesternacht zu beseitigen. Das erklärte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Demnach arbeiteten sich bereits um 6 Uhr die Mitarbeiter vom Paradeplatz aus in Richtung Wasserturm und Alter Meßplatz vor. „Erfahrungsgemäß sind es immer die freien Plätze in der

...