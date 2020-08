Andere Wege mit dem Bus

Wegen geplanter Baumaßnahmen in der Gartenstadt fahren ab 31. August die Busse der Linie 53 von der Haltestelle Kurpfalzbrücke kommend über die Haltestelle Neueichwaldstraße und über die Kasseler Straße zur Haltestelle Sonnenschein. Von dort fährt die 53 weiter auf ihrem bekannten Weg. Die Haltestellen Langer Schlag, Käfertaler Wald, Am Kuhbuckel und Kometenweg werden von der 53 nicht mehr bedient. In Gegenrichtung wird zwischen den Haltestellen Sonnenschein und Kasseler Straße ein zusätzlicher Stopp an der Hermann-Gutzmann-Schule eingerichtet.

Die Buslinie 55 fährt ab 31. August von der Haltestelle Waldhof Bahnhof über Käfertaler Wald, Am Kuhbuckel, Kometenweg und Sonnenschein zur Haltestelle Käfertal Friedhof. Von dort geht es über die Haltestellen Malzstraße und Käfertal Rathaus zum Käfertaler Bahnhof. In der Gegenrichtung, ab Käfertal Bahnhof, fahren die 55er-Busse über die Haltestellen Ladenburger Straße, Wasserwerkstraße und Käfertal Friedhof zur Haltestelle Sonnenschein. Von hier aus geht es über die Haltestellen Kometenweg, Am Kuhbuckel und Käfertaler Wald bis Waldhof Bahnhof. red/scho

