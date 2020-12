Mannheim.„Anders Weihnachten feiern“ – Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stellen uns vor die Herausforderung, Weihnachten in diesem Jahr anders zu feiern. Manche gewohnten und vertrauten Rituale und Abläufe, gerade am Heiligabend, werden nicht möglich sein. Viele Menschen werden nur mit wenigen lieben Menschen oder eben doch allein feiern müssen.

„Anders Weihnachten feiern“ – Darin liegt aber auch die Überzeugung, dass Weihnachten auch in diesem Jahr gefeiert werden kann, nur eben anders. Wir – die Evangelische Landeskirche in Baden und die Erzdiözese Freiburg – laden Sie ein, mit dieser Vorlage auszuprobieren, wie es gehen könnte. Sie können diese Vorlage gerne mit eigenen Ideen ergänzen.

Zur Vorbereitung und Durchführung

Entscheiden Sie zunächst, wann am Heiligen Abend diese Feier stattfinden soll: vor oder nach der Bescherung, vor oder nach dem Essen? Wann ist ein guter Zeitpunkt für Sie? Vor Beginn der Feier überlegen Sie sich, wo Sie feiern wollen, z. B. an einem Tisch, vor dem Christbaum, bei der Krippe.

Die Zutaten für Ihre Weihnachtsfeier finden Sie hier:

eine Kerze, Streichhölzer o.Ä.; Teelichter (in Anzahl der feiernden Personen oder mehr),

Textvorlage für jede Person Ruhe und Besinnlichkeit;

Mut und Spaß am Ausprobieren.

Bei Bedarf Internetzugang für:

-die Lieder

-die Kinderweihnachtsgeschichte

In Verbundenheit feiern

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich als Einzelperson, als Paar oder als Familie an Weihnachten mit anderen Menschen zu verbinden: • per Video-Telefonie oder Telefonkonferenz mit anderen Menschen/ Familienangehörigen gemeinsam feiern

• vielleicht gibt es vor Ort ein verbindendes Zeichen, z. B. das Läuten der Glocken

• sich innerlich mit anderen Menschen verbinden, die einem nahe sind und die jetzt auch „anders“ Weihnachten feiern.

Als eine weitere Form der Verbundenheit zu Weihnachten sei auf die Weihnachtskollekte hingewiesen, die in diesem Jahr für Menschen in aller Welt bestimmt ist, die den Folgen der Corona-Pandemie kaum etwas entgegenzusetzen haben.

Eine Kerze anzünden und sich einstimmen

Entzünden Sie die Kerze zu Beginn Ihrer Feier.

Eine*r oder verschiedene Sprecher*innen:

Licht macht hell. Licht wärmt. Licht zeigt den Weg. An Weihnachten feiern wir: Licht kommt in die Welt, Gottes Licht. Von der Krippe strahlt ein Glanz in diese Welt. Er gibt Menschen Hoffnung. Das feiern wir nun – verbunden mit vielen anderen Menschen.

Wenn Sie zu mehreren feiern, können Sie die Namen von Menschen aus Ihrem Familien- und Freundeskreis nennen, an die Sie nun besonders denken, die aber nicht hier sind oder sein können. Sie können dies einleiten mit:

„Wir denken jetzt besonders an ...“ Wenn Sie allein feiern, können Sie sich kurz Zeit nehmen und an diese Menschen denken.

Danken und bitten

Im Folgenden können Sie nun Ihre Teelichter anzünden. Überlegen Sie sich, ob jede anwesende Person nur ein Teelicht entzündet oder ob Sie für jeden Dank und jede Bitte jeweils eines anzünden.

Eine*r: In einer kurzen Zeit der Stille denken wir an all das, wofür wir dankbar sind, wo wir Liebe erfahren.< Und wir denken an Menschen, die uns am Herzen liegen, denen es nicht gut geht.

Wir können laut sagen, wofür wir dankbar sind und für wen wir um Gutes bitten – oder wir können einfach still daran denken, während wir die Teelichter anzünden. Wenn alle, die das möchten, ihr(e) Teelicht(er) angezündet haben. Eine*r: An Weihnachten feiern wir: Licht kommt in die Welt, Gottes Licht. Von der Krippe strahlt ein Glanz in diese Welt. Er gibt Menschen Hoffnung.

Wir danken dir, guter Gott, für dieses Licht von Weihnachten und für all das Gute, das du uns schenkst. Und wir bitten dich um dein Licht und um Hoffnung für die Meschen, die wir laut oder leise genannt haben. Amen.

Eine*r: Wir feiern heute, dass Jesus geboren wurde. Er hat uns vorgemacht, wie wir beten sollen. Mit diesen Worten beten wir nun miteinander und füreinander. Alle: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schudigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Gesegnet in die Weihnachtstage gehen

Eine*r: Wir haben gefeiert, dass Jesus geboren ist – unsere Welt ist nicht gottlos. Er begleitet uns mit seinem Segen, um den wir jetzt ausdrücklich bitten: Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Licht der Weihnacht leuchten über uns und unserer Welt. Er schenke unseren Herzen Frieden. So segne und behüte uns der dreieinige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Uns gegenseitig und anderen „Frohe Weihnachten“ wünschen

Vielleicht haben Sie sich schon „Frohe Weihnachten“ gewünscht, vielleicht ist aber auch jetzt ein guter Zeitpunkt dafür.

Vielleicht mögen Sie auch jemanden anrufen, eine WhatsApp oder E-Mail schreiben oder die gute alte Postkarte, weil Ihnen jemand in den Sinn kommt, an den Sie bisher noch nicht gedacht hatten.

Von der Geburt hören

Die Weihnachtsgeschichte vorgelesen zu bekommen, zumal das Original aus dem Evangelium nach Lukas, ist schon etwas ganz Besonderes. Noch seltener dürfte sein, das Geschehen von der Geburt Jesu auf Kurpfälzisch anzuhören. Beides können Sie nun auf unserer Webseite tun. Schatzkist-Urgestein Regina Steegmüller liest eine kurpfälzische Bearbeitung nach Paul Tremmel, der „Die Weihnachtsg‘schicht uff Pälzisch“ erzählt hat, „wie se noch em Evangelischt Lukas vor gut 2000 Johr tatsächlich bassiert is“ – was so natürlich nicht ganz stimmt. Aber für alle, die des Kurpfälzischen nicht mächtig sind, hat zur Sicherheit Kulturchef Stefan M. Dettlinger die Lukas-Kapitel 2 (1-40) im Original eingelesen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020