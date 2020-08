Andrang auf Badeseen

Die Polizei hat am Montag eine Bilanz ihrer Wochenend-Kontrollen an den frei zugänglichen Badeseen auf der Vogelstang und auf der Rheinau veröffentlicht. Demnach gab es sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein starkes Besucheraufkommen rund um die Seen, in der Spitze hielten sich bis zu 3000 Menschen rund um den Vogelstang-see auf. Die Parksituation war problematisch. Insgesamt wurden rund um beide Seen rund 260 Autofahrer wegen verkehrswidrigem Parken beanstandet. Fünfzehn Fahrzeuge waren so abgestellt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Darüber hinaus wurden im Bereich des Vogelstang-Sees sechzehn Besucher auf das Grillverbot aufgrund der Trockenheit sowie das Verbot des Shisha-Rauchens hingewiesen.

Die Verkehrspolizei war zudem in Innenstadt wegen der Poser-Problematik bis in die Nacht unterwegs. Hierbei kontrollierten die Beamten zahlreiche auffällige Verkehrsteilnehmer: An acht Fahrzeugen waren Veränderungen vorgenommen worden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, zwei Autos wurden sichergestellt. pol/mik/sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020