Andreas Hilgenstock: Sanierung alternativlos

Anzeige

Als altes Mannheimer Familienunternehmen sind wir in der Region seit 125 Jahren tief verwurzelt und schätzen die Wirtschaftskraft, aber auch die Lebensqualität Mannheims sehr hoch. Einer unserer wichtigsten Leuchttürme ist unser Theater – schon seit Schillers Uraufführung „Die Räuber“ vor 250 Jahren, und erst recht heute! Misst es sich doch – hoch ausgezeichnet – mit Theatern der Weltstädte wie Berlin, München oder Frankfurt. Und kulturell ist Theater als wandelbarer Spiegel von Gesellschaft und Welt wichtiger Erlebnisort, unverzichtbarer Treffpunkt und niemals digitalisierbar. Deshalb braucht Theater einen Ort (wie schon vor 2500 Jahren ). Die Mannheimer lieben ihr Theater am Goetheplatz, was eine Befragung des „MM“ jüngst eindrucksvoll gezeigt hat. Unser heutiges Nationaltheater ist in einer sehr effizienten Bauzeit („Bauhaus“) entstanden, beherbergt alle vier Sparten und verfügt nach der Sanierung über alle Voraussetzungen für modernes Theater. Alternativen eines Neubaus wurden längst geprüft und für nicht tragfähig erachtet; außerdem brächten sie womöglich keinen zusätzlichen Nutzen. Zudem gestattet ein Denkmalschutz höchster Stufe weder einen gravierenden Umbau noch einen Abriss. Also ist aus meiner Sicht eine Sanierung alternativlos. Trotzdem wird sich der Theatertreffpunkt am Goetheplatz auch erneuern müssen, eine Sanierung schließt ja nicht mehr gastronomische Angebote und mehr räumliche Transparenz aus.

Andreas Hilgenstock ist einer der geschäftsführenden Gesellschafter vom Modehaus Engelhorn