Anekdoten und Bilder gesucht

Die Temperaturen in diesem Sommer waren außergewöhnlich hoch. © DPA

Mannheim hat in diesen Wochen einen der heißesten Sommer der vergangenen Jahre erlebt. Freibäder waren überfüllt, Eis wurde in vielen Mengen gegessen, die Rheinschifffahrt musste phasenweise eingestellt werden. Teilweise erreichten die Temperaturen dabei sogar Werte aus dem „Jahrhundertsommer 2003“. Laut Wetterprognosen neigt sich dieser Sommer nun seinem Ende entgegen, am 1. September begann meteorologisch bereits der Herbst.

Wir suchen Ihre Anekdoten, die die heißen Tage in Mannheim noch einmal Revue passieren lassen. Wie sind Sie mit der Hitze umgegangen? Was haben Sie erlebt? Uns interessiert aber auch, welche Probleme Sie mit den hohen Temperaturen gehabt haben. Wenn Sie Anekdoten zum Sommer haben, melden Sie sich bei uns – wir kommen dann auf Sie zu.

Erlebnisse und Bilder können Sie uns per Mail an lokal@mamo.de oder per Post an Mannheimer Morgen, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim schicken. Telefonisch sind wir unter 0621/392-13 19 zu erreichen. red

