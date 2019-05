Anerkennung für Schmerz-Forschung

Die ZI-Wissenschaftlerin Herta Flor hat für ihr außergewöhnliches Engagement auf dem Gebiet der Neuropsychologie, insbesondere im Bereich Schmerzforschung, die Ehrendoktorwürde der Universität Aalborg (AAU) in Dänemark verliehen bekommen.

Flor ist Wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Neuropsychologie und Klinische Psychologie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI). Seit 2006 kooperiert die Professorin bereits mit der Universität Aalborg, seit 2016 ist sie sogar Mitglied der dortigen Medizinischen Fakultät. „Vor allem das inspirierende, lebhafte und interessante Forschungsumfeld begeistert mich. Daher schätze ich die zahlreichen Forschungskollaborationen mit der AAU sehr“, beschreibt Flor.

Erinnerung erforscht

Erst kürzlich wurde sie Mitglied im dort angesiedelten Zentrum für Neuroplastizität und Schmerz (CNAP). Das CNAP ist ein Exzellenzzentrum, das von der Dänischen Nationalen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Es untersucht die Schlüsselfaktoren der sogenannten Gehirnplastizität, also der Veränderbarkeit neuronaler Verbindungen im Nervensystem, in Zusammenhang mit Schmerz.

Flors Forschungsinteresse gilt vor allem der Rolle des Lernens und der Erinnerungsprozesse im Gehirn in Zusammenhang mit Schmerz. Wie also ändert sich das Gehirn beim Auftreten von Schmerz, und welchen Einfluss hat dies auf den Chronifizierungsprozess? Diesen Fragen geht die ZI-Forscherin nach, um die Behandlung chronischer Schmerzen zu verbessern. „Durch die Forschung können wir neue Behandlungsmethoden entwickeln, entweder in der Verhaltenstherapie oder in der Kombination von verhaltenstherapeutischer und medikamentöser Behandlung“, ist Flor überzeugt.

Herta Flor studierte Psychologie an den Universitäten Würzburg, Tübingen und Yale. Sie war wissenschaftlich an der University of Pittsburgh sowie in Tübingen, Marburg, Bonn und Berlin tätig. Die Forscherin erhielt in ihrer wissenschaftlichen Karriere eine Reihe renommierter Preise, den höchsten akademischen Grad bekam sie nun zum zweiten Mal verliehen. 2015 erhielt Herta Flor bereits die Ehrendoktorwürde der Freien Universität Amsterdam. red/scho

