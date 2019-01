Die vorbereiteten Stühle im großen Saal des Jüdischen Gemeindezentrums reichen bei weitem nicht aus. Immer neue müssen hereingetragen werden, um allen Interessierten Platz zu bieten – so groß ist der Andrang bei der offiziellen Veranstaltung der Stadt Mannheim zum bundesweiten Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Die Veranstalter sind dankbar für dieses deutliche Bekenntnis. Aber, und das wird in allen Reden dieses Abends deutlich: Es ist auch notwendig in Zeiten wie diesen. Der Antisemitismus sei bei Kriegsende 1945 nicht verschwunden, betont Majid Khoshlessan, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu Mannheim: „In vielen Köpfen lebt er bis heute.“

„In Mannheim relativ sicher“

Und das hat Folgen für Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland: Inzwischen wird bereits diskutiert, „ob wir wieder die Koffer packen müssen“, so Khoshlessan. Aber er bekennt auch: „In Mannheim fühlen wir uns als Jüdische Gemeinde relativ sicher.“ Zu verdanken sei dies der „entschlossenen Politik der Stadtführung, den demokratischen Parteien und den Sicherheitsorganen.“

„Mittlerweile wird sichtbar, dass sich wieder nationalistische, völkische und sozialdarwinistische Ideologie etabliert“, beklagt auch Oberbürgermeister Peter Kurz. Und seine Analyse belässt es nicht bei dem oft verwendeten Wort „Wehret den Anfängen“: Denn, so Kurz: „Die Anfänge haben wir schon hinter uns.“

Was sich daraus entwickeln kann, das erläutert Uffa Jensen, Professor an der Technischen Universität Berlin und stellvertretender Leiter des dortigen Zentrums für Antisemitismusforschung. Eingehend arbeitet er in seinem Vortrag heraus, wie sich in den 1930er Jahren zwar langsam, aber unerbittlich der Weg von der Ausgrenzung der Juden über ihre Entrechtung bis zur physischen Vernichtung vollzog. Wichtig dafür war die Fiktion der „Volksgemeinschaft“, also das Denkmuster des „Wir“ und „Die Anderen“. Darin sieht der Historiker die Parallelen zu heute.

Wie aktuell diese Fragestellungen sind, das zeigen die Beiträge von Jugendlichen dreier Schulen; diese bilden die „Brücke zwischen Gedenken und Zukunft“, wie Ute Kränzlein, Vorsitzende der Freireligiösen Gemeinde Mannheims, in ihrer Moderation formuliert. Den Anfang macht die Friedrich-List-Schule, in der Jugendliche aus 47 Nationen unterrichtet werden.

Ein knappes Dutzend von ihnen präsentiert auf der Bühne mit ihren Lebensläufen sich selbst und damit die Vielfältigkeit Mannheims: von der Tochter eines US-Amerikaners über die protestantische Christin aus Korea bis hin zur Muslima vom Balkan. Ungeachtet von Hautfarbe, Herkunft, Religion, bekennen sie in einem bewegenden Schlussappell: „Wir sind für Vielfalt und Toleranz!“

Werben für Toleranz

Die Wilhelm-Wundt-Realschule und das Ludwig-Frank-Gymnasium setzen sich in ihren Projekten mit dem aktuellen Antisemitismus auseinander. Präsentiert werden Antworten aus einer Straßenumfrage. „Jeder ist doch zuerst Mensch“, lautet eine der Stellungnahmen – so einfach und doch alles umfassend.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung: Der Beamer projiziert antisemitische Aussagen an die Bühnenwand, die Schüler fragen das Publikum, ob es sich um Zitate von früher oder von heute handelt. Stille Betroffenheit im Saal, als für einen der präsentierten Sätze als Urheber der Sänger Xavier Naidoo genannt wird.

Überhaupt widmen sich die Jugendlichen ihrer eigenen Lebenswirklichkeit, geben etwa Ratschläge, wie man sich verhalten soll, wenn auf dem Schulhof „Judenwitze“ erzählt werden. Insofern ist diese Veranstaltung, die von Anna Gann (Sopran) und Naoko Christ-Kato (Klavier) musikalisch umrahmt wird, genau so, wie Gedenken auch sein sollte: aktuell und zukunftsgewandt.

