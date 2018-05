Anfeuern in der „Manufaktur“

Anzeige

Für wie viele Zuschauer genau Platz ist, das konnte der Waldhof-Vertreter gestern nicht sagen. „Ich gehe aber davon aus, dass wir alle Interessierten unterbringen.“ Wegen des großen Kartenkontingents seien ja tatsächlich auch viele Fans der Blau-Schwarzen in Duisburg dabei, betonte Seidel. Dennoch gebe es welche, denen der Weg zu weit sei – oder die nicht fahren könnten, weil sie arbeiten müssten.

Der Einlass zum „Public Viewing“ ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Das heißt heute um 18, am Sonntag um 13 Uhr.

2016 hatten es zum Auswärtsspiel in Lotte ein „Public Viewing“ in einem Zelt auf dem Maimarktgelände gegeben, im vergangenen Jahr verfolgten mehr als 2000 Fans die Partie in Meppen in der Maimarkthalle. Auf Letztere wollte der Verein dieses Mal aber nicht mehr zurückgreifen. Die Halle sei für ein „Public Viewing“ zu groß und die Kosten damit zu hoch, sagte Seidel. imo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018