Angebot an Grillbegeisterte

Auf 310 Quadratmetern eröffnet am Samstag, 14. März, im Mannheimer Ortsteil Scharhof ein Weber Store. Er ist Teil des Raiffeisenmarkts in der Kirschgartshäuser Straße 22-24. Angesprochen von dem neuen Konzept sind „Grillenthusiasten aus dem gesamten Rhein-Neckar-Gebiet“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Sie könnten sich dort „das ganze Jahr über zum Ausprobieren, Austauschen und gemeinsamen Genießen unter Gleichgesinnten“ treffen. Das Unternehmen verspricht „individuelle Beratung, vielfältige Innovationen und kulinarische Inspiration“ – und zur Eröffnung besondere Angebote. So könnten die Kunden den noch ganz neuen Holzpelletgrill testen. Die Betreiber Frank Offenloch und Jörg Hermes weisen auch auf die „Weber Grill Academy“ hin – dort würden bis zum Herbst Grillkurse für Einsteiger und Profis angeboten. Weitere Informationen gibt es unter raiffeisen-mannheim.de. bhr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.03.2020