Angebot für junge Forscher

Wer kann die tollsten Schattenbilder an die Wand malen? Wie baut man einen stabilen Turm aus Tellern und Töpfen? Und wie überquert man einen Fluss, ohne sich die Füße nass zu machen? Solche und viele andere Fragen behandelt des Erstlesebuch „Abenteuer-Forschercamp“. 30 000 Schüler aus 1500 ersten Klassen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz erhalten in den nächsten Tagen die Bücher, darunter 15 Mannheimer Schulen.

„Die Einrichtungen konnten sich anmelden, wir konnten alle Anmeldungswünsche erfüllen“, teilt Franziska Hedrich von der Mainzer Stiftung Lesen auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ mit. Das Buchgeschenk ist zentraler Bestandteil eines Pilotprojekts, um das Lesenlernen und frühe naturwissenschaftliche Bildung miteinander zu verbinden. Bei der Entwicklung des Buchs hat die Stiftung mit dem Carlsen-Verlag und der Forscherstation zusammengearbeitet. Diese Station wird von der Heidelberger Klaus Tschira Stiftung getragen. In „Das Abenteuer-Forschercamp“ geht es ums Ausprobieren und gute Ideen.

Vertiefung im Unterricht

In fünf Kapiteln erzählen Kinderbuchautor Christian Tielmann und Illustratorin Monika Parciak die Geschichte von Alina, Tom und Matti, die in einem Ferienlager gegen drei andere Kindergruppen antreten, knifflige Rätsel lösen und Teamgeist beweisen müssen.

Im Forschercamp setzen sich die Kinder mit verschiedenen Naturphänomenen auseinander. Akustik, Licht und Schatten oder Konstruktionsaufgaben zeigen, wie viel Naturwissenschaft und Technik im Alltag steckt. So würden die Schüler „angeregt, über ihre eigenen Vermutungen nachzudenken und selbst auszuprobieren. Das kann im Sachunterricht noch einmal vertieft werden“, sagt Petra Gürsching, Geschäftsführerin der Forscherstation.

Auf www.mint-geschichten.de stehen dazu Begleitmaterial, Praxistipps, Leseempfehlungen und Webinare bereit. Während der Projektlaufzeit würden teilnehmende Lehrer, Eltern und Kinder zudem befragt, wie und mit welchem Ergebnis das MINT-Lesebuch in Unterricht und Alltag eingesetzt wird. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

„Kinder haben eine große Neugier auf ihre Umwelt“, erklärt Jörg F. Maas, Geschäftsführer der Stiftung Lesen. Das Buch unterstütze die Schüler dabei, die Welt zu erkunden: „Mit einer spannenden Geschichte trainieren sie das Lesen, erweitern ihren Wortschatz und lernen Zusammenhänge zu verstehen.“

