Angebot soll allen Kindern gerecht werden

„Wir versuchen, den notwendigen Bedarf an Spielplätzen für Kinder in Mannheim abzudecken“, sagt Markus Roeingh (Bild), als Fachbereichsleiter Grünflächen und Umwelt ist er verantwortlich für die Spielflächen. Er gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Nach welchen Kriterien werden Spielplätze geplant?

Bei Bebauungsplänen würden auch immer direkt Spielflächen für Kinder festgesetzt, sagt Markus Roeingh, „da gerade in urbanen, ballungsreichen Räumen Spiel- und Bewegungsflächen für Kinder unerlässlich sind, damit sie gesund aufwachsen“. Es gebe aber keine gesetzliche Vorgabe für Anzahl und Größe von Spielplätzen. Dafür sei jede Stadt selbst verantwortlich. Generell würden Kinderspielplätze möglichst wohnungsnah gebaut. Spielangebote für ältere Kinder oder Jugendliche wie beispielsweise Ballspielanlagen seien eher in Randlagen zu finden, erklärt Roeingh.

Wer entscheidet über die Gestaltung der Spielflächen?

Die Stadt habe ein Spielplatzkonzept entwickelt, das sich unter Einbeziehung der Politik, der städtischen Kinderbeauftragten und der Bürgerschaft mit den Spielflächen beschäftige, so Roeingh. Die Stadt will nach eigener Aussage die Spielplatzlandschaft so entwickeln, „dass das Angebot den Bedürfnissen der Kinder gerecht wird“.