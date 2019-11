Angebote zur Jugendarbeit

Die Jugendringe aus Mannheim, Heidelberg, Weinheim und dem Rhein-Neckar-Kreis haben erneut ein Heft mit allen Angeboten für ehren- und hauptamtliche Helfer herausgebracht. Titel: „Da steckt Qualifikation drin“. Es ist in allen Jugendhäusern, den Büchereien und Bürgerdiensten sowie im Internet unter bit.ly/37fRHYL erhältlich. „Die allermeisten Angebote sind kostenlos“, so Manfred Shita vom Stadtjugendring, „damit es nicht am Geld scheitern muss.“

Ums Geld dreht es sich auch bei einem Workshop an diesem Mittwoch. Wolfgang Antes von der Jugendstiftung Baden-Württemberg gibt einen Überblick über staatliche Fördertöpfe und Stiftungen. Bei einem weiteren Workshop geht es am 26. November in Zusammenarbeit mit dem Frauen- und Mädchennotruf um die Vorbeugung sexualisierter Gewalt. Und am 15. Dezember steht ein Moderationsworkshop auf dem Programm. Hier lernen die Teilnehmer auch, Sitzungen zu leiten und ihre Veranstaltung jederzeit im Griff zu behalten. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0621/338 56 12. red/sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.11.2019