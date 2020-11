Angehörige müssen draußen bleiben

„Keine Besuche“ steht in weißen Buchstaben auf einem blauen Hintergrund. Der Schriftzug ist so groß, dass er schon aus der Entfernung gut zu lesen und grundsätzlich schwer zu übersehen ist. Das Plakat hängt am Zaun des Universitätsklinikums, unmittelbar neben dem Eingang für Besucher. Ähnliche Hinweise finden sich momentan an allen Mannheimer Krankenhäusern, denn seit Montag gilt aus Infektionsschutzgründen ein generelles Besuchsverbot. „Die Notwendigkeit wird regelmäßig überprüft und je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens in enger Absprache mit den Gesundheitsamt Mannheim angepasst“, teilt das Universitätsklinikum auf Anfrage dieser Redaktion mit. Die hohen Corona-Fallzahlen haben, wie bereits während des Lockdowns im Frühling, die Verantwortlichen dazu veranlasst, diese strikte Regelung zu treffen – nicht jedoch, ohne auch Ausnahmen zuzulassen.

Mitbringsel am Empfang abgeben

Schwerkranke oder im Sterben liegende Menschen dürfen besucht werden. „Um das möglich zu machen, bitten wir vorab potenzielle Besucher, sich mit dem zuständigen Stationsarzt in Verbindung zu setzen“, lautet die Antwort des Theresienkrankenhauses, der St. Hedwig-Klinik sowie des Diakonissenkrankenhauses. Auch im Universitätsklinikum besteht diese Regelung. Ähnliches gilt in anderen Bereichen der Krankenhäuser. „Bei Kindern ist pro Patient eine Begleitperson zugelassen, ebenso in der Notaufnahme sowie bei ambulanten Patienten mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung, wie beispielsweise Demenz“, so ein Sprecher des Universitätsklinikums.

Eine Abweichung des Besuchsverbots ist auch in der Schwangerenambulanz möglich: Bei Geburten darf eine der werdenden Mutter nahe stehende Person anwesend sein. Wer Angehörige mit frischer Kleidung, einem Stück Kuchen oder einer guten Lektüre versorgen will, muss alle Mitbringsel in verschlossenen Taschen an den Eingängen der Krankenhäuser abgeben. Die Übergabe erfolgt dann durch das Klinikpersonal.

Und wie fallen die Reaktionen derjenigen aus, die ihre Angehörigen ab sofort nicht mehr besuchen dürfen? Die ersten Rückmeldungen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der vier Mannheimer Krankenhäuser erhalten haben, sind überwiegend verständnisvoll. „Die allermeisten Menschen verstehen, dass das Besuchsverbot zum Schutz der Patienten und Mitarbeitenden der Krankenhäuser in der aktuellen Situation leider unumgänglich ist“, schreibt der Sprecher des Universitätsklinikums. „Verständnis und Zustimmung“, melden auch die anderen Hospitäler.

„Maßnahme ist Diskriminierung“

Dass es aber auch andere Meinungen gibt, zeigen Leserzuschriften, die den „Mannheimer Morgen“ nach Bekanntwerden des Besuchverbots Ende vergangener Woche erreicht haben. So sieht Leser Horst Hembera in dem Besuchsverbot einen „Skandal“. Er erinnert daran, dass bereits während des Lockdowns im Frühling Besuche in Krankenhäusern und Heimen nicht erlaubt oder stark eingeschränkt worden seien. „Kranke und behinderte Menschen haben keine Lobby und deshalb ist die Maßnahme eine eindeutige Diskriminierung dieser Menschen“, schreibt Hembera.

Anders als in den Krankenhäusern dürfen stationäre Patienten des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) Besucher empfangen – pro Tag eine Person für 30 Minuten und ausschließlich im Freien. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn der Patient das Gebäude nicht verlassen darf. Auf manchen Stationen des ZI müssen Besucher zudem einen negativen Antigentest vorzeigen – eine Testung ist vor Ort täglich von 14 bis 16.30 Uhr möglich. Der Nachweis gilt für zwei Tage.

Wie lange das Besuchsverbot in den Mannheimer Krankenhäusern bestehen wird, ist bisher nicht absehbar. Eine Frist ist in Absprache mit dem Gesundheitsamt nicht vereinbart worden. „Es gilt bis auf Weiteres und wird ständig überprüft“, so ein Sprecher des Theresienkrankenhauses.

