Angeklagter bricht in Tränen aus

Im Prozess um Vergewaltigung, schweren Menschenhandel und schwere Zwangsprostitution hat am Dienstag der Hauptangeklagte René H. vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts ausgesagt. Der 51-Jährige wird beschuldigt, zwischen 2017 und 2019 den Transport von zwei damals 14 und 15 Jahre alten Mädchen nach Deutschland veranlasst und diese dann sexuell missbraucht zu haben. Mitangeklagt sind drei rumänische Staatsbürger, zwei 41 und 25 Jahre alte Männer und eine 41-jährige Frau.

Die Aussagen von René H. zum Tatvorwurf erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ebenso die Schilderungen eines Polizeibeamten, der Details zu Chatverläufen nennt. Nur bei den Fragen zur Person an den Hauptangeklagten dürfen die Zuhörer im Saal bleiben.

Fragen nach den Kindern

Der 51-Jährige aus Wachenheim wurde in Bautzen in der DDR geboren. Er ist verheiratet, hat einen 16-jährigen Sohn und eine elfjährige Tochter. Auf welche Schule sie gehen, will der Vorsitzende Richter Joachim Bock wissen. „Bis letztes Jahr aufs Gymnasium, jetzt auf die Realschule“, sagt H. und muss die Antwort wiederholen, weil ihm die Stimme wegbricht und er zu weinen beginnt. Dann fasst er sich wieder und beantwortet die Fragen des Richters zu seinem Lebenslauf. Er habe auf der Erweiterten Oberschule in Halle das Abitur und eine Berufsausbildung absolviert, die mit dem westdeutschen Schlosser vergleichbar sei. Kurz vor der Wende sei er mit seinen Eltern und seiner Schwester in den Westen ausgereist. Zunächst hätten sie bei Bekannten in Speyer gelebt, dann habe die Familie dort in der Nähe ein Grundstück gekauft.

Zwei bis drei Jahre lang hat H. nach eigener Aussage als Schlosser in Harthausen gearbeitet. Er organisierte als Nebentätigkeit Transporte und machte sich schließlich selbstständig. Gemeinsam mit einem Partner gründete er eine Logistikfirma, in der beide als Geschäftsführer tätig waren. 2007 kam es zum Bruch. Der Partner verließ die Firma. H. stellte seinen Schwager ein – „nicht offiziell als Geschäftsführer, aber er hat mich vertreten“.

In den folgenden Jahren habe er auch Firmenableger in Österreich und Polen gegründet. H. betont, dass er seine Angestellten und Subunternehmer gut bezahle, „so dass sie davon leben können“. Bei dem Geld, das er sich selbst auszahlte, sei er immer unter der Beitragsbemessungsgrenze geblieben. Zu befürchteten Auftragseinbußen nach seiner Inhaftierung im Mai 2019 sei es nicht gekommen. Seine Frau sei Kindergärtnerin und habe immer Wert darauf gelegt, diesen Beruf auszuüben.

Das Verhältnis zu seinen Eltern sei „nicht unbelastet“, so der Hauptangeklagte. Wieder weint er, um sich danach erneut zu fassen. Sie schrieben sich derzeit, „sie stehen zu mir“. Seinen Auszug in den 1990er-Jahren hätten sie ihm übelgenommen. Nach zehn Jahren Funkstille seien sie zur Hochzeit gekommen, doch habe es erneut eine Kontaktunterbrechung gegeben.

In der Justizvollzugsanstalt ist H. seit August in einem geschützten Bereich untergebracht. Seit September arbeitet er dort in der Malerei. Außerdem besuche er seit November eine wöchentliche Therapie, so der 51-Jährige. Seine Frau besuche ihn regelmäßig im Gefängnis, seit Dezember kämen auch seine Kinder.

Am Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020