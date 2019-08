Angeklagter gesteht Beteiligung

Gino O.s Gesicht läuft rötlich an, während die Staatsanwältin die Anklage verliest. Der Niederländer, zum Tatzeitpunkt noch 20 Jahre alt, muss sich vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts unter anderem wegen Verdachts des schweren Raubes verantworten: Ihm wird vorgeworfen, am 15. Februar am Überfall auf einen Schrotthändler im Stadtteil Rheinau beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei hatte den Mann nach einer spektakulären Verfolgungsjagd quer durch Mannheim festgenommen (wir berichteten).

Schulabbruch und Haftstrafe

Gino O. und seine Komplizen sollen den 77-jährigen Inhaber des Betriebes mit einer Waffe bedroht und in seinem Büro gefesselt haben. Dann sollen sie Altmetall aus der Lagerhalle in einen von zwei in den Niederlanden angemieteten Lkw verladen haben. Als die Täter bemerkten, dass die Polizei eintraf, brachen sie laut Anklage das Beladen ab und flüchteten. Während seine Komplizen entkommen konnten, endete die Verfolgungsjagd für O. in einer Sackgasse auf der Maulbeerinsel.

Gino O. beantwortet bereitwillig alle Fragen zu seiner Person. Er lebe in Deventer, habe einen Bruder (24) und eine 13-jährige Schwester. Sein Vater sei Alkoholiker und nicht arbeitsfähig, die Eltern geschieden. Seine Mutter sei mit einem neuen Mann verheiratet und habe O. kurz vor seiner ersten Haftstrafe rausgeworfen. Die weiterführende Schule habe er mit sechzehn verlassen. Nach einem Praktikum habe er für zwei Jahre als Gabelstaplerfahrer gearbeitet, eine anschließende Ausbildung habe er nach sechs Monaten abgebrochen. Nach ersten Erfahrungen mit Marihuana seien später auch Ecstasy und schließlich Kokain dazugekommen. Während seiner ersten Haft in den Niederlanden habe er damit aufgehört. „In den Niederlanden haben Sie ein Strafregister hinterlassen, da musste ich ganz schön lang lesen“, sagt der Vorsitzende Richter Joachim Bock. Eigentumsdelikte, Waffenbesitz, Beleidigung, Störung des öffentlichen Friedens. Auch der Führerschein ist seit zwei Jahren weg, wegen zu schnellem Fahren.

Was die Anklage betrifft, zeigt sich O. geständig. Allerdings sei er von einem Diebstahl und nicht von einem Überfall ausgegangen, auch wenn er schon vor der Tat im Hotel die Tasche mit Sturmhauben, Handschuhen und Walkie-Talkies gesehen habe. Weil O. alte Drogenschulden nicht zahlen konnte, habe sein früherer Dealer, den er „Appi“ nennt, ihn unter Druck gesetzt, den Kleintransporter zu mieten. Wegen des fehlenden Führerscheins habe er seinen Cousin vorgeschickt, den Mietvertrag zu unterschreiben. Zur Tat gibt O. detailliert Auskunft. Nur Namen will er keine wissen, obwohl über Funk kommuniziert wurde. Außer ihm und „Appi“ seien es drei weitere Täter gewesen, einer sei mit ihnen im Transporter zum Tatort gekommen, die anderen im Pkw. O. habe erst beim Durchsuchen des Büros geholfen und den Weg für den Gabelstapler freigeräumt, den ein anderer bedient habe. In einem Lkw fand die Polizei später Altmetall im Wert von 65 000 Euro. „Wenn sie nicht unterbrochen worden wären, hätten sie Beute im sechsstelligen Bereich gemacht“, sagt Staatsanwältin Tina Haltrich. Dass O. die Namen der Mittäter nicht kennt, glaubt sie ihm nicht: „Die müssen sich ja irgendwie angeredet haben, wenigstens mit Alias-Namen.“ Dennoch: Ein weiterer Tatverdächtiger ist inzwischen ermittelt und wird mit europäischem Haftbefehl gesucht. Der Prozess wird am 10. September um 13 Uhr fortgesetzt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019