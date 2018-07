Angeklagter hüllt sich in Schweigen

Prozessauftakt am Landgericht: Im November 2017 soll Dusan O. versucht haben, den Mord seiner Frau in Auftrag zu geben. Gestern schwieg der Angeklagte. © Mertens

Fast acht Monate ist es her, dass Dusan O. den Mord an seiner Frau in Auftrag gegeben haben soll - doch in den Augenringen des 71-Jährigen scheinen sich zwischen Festnahme und dem Prozessauftakt Jahre eingeprägt zu haben. Fahrig wirken die Gesten des Bosniers, als Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann vor dem Schwurgericht der Ersten Großen Strafkammer am Landgericht die Anklage verliest, die der

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3708 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018