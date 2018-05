Angeklagter: „Ich war im Blutrausch“

Anzeige

Als Kind wurde er geschlagen, nun ist Engin D. ein Typ, der selbst prügelt – es reichte Eifersucht, um am 18. November in den Quadraten zwei Männer brutal zu verprügeln. Der eine kann nach einem Schädel-Hirn-Trauma bis heute nicht laufen und hat Sprechprobleme. Die Tat wird seit gestern am Landgericht verhandelt – hinzu kommt eine weitere Prügelei in Untersuchungshaft. Beides gibt der 30-Jährige zu.

Sowohl er als auch seine als Zeugin erschienene Freundin schilderten den Ablauf am 18. November nahezu identisch: Demnach kam Engin D. nach einer Woche auf Montage am Samstag gegen 18 Uhr zur Erdgeschosswohnung der Freundin und sah durch ein Fenster die 18-Jährige sowie zwei junge Männer.

Ein Wochenende zuvor hatte das Paar ausgemacht, dass sie sich nicht mehr allein mit Männern und er nicht mehr allein mit Frauen trifft. Grund war ein Streit, weil er fremdgegangen war. Beim Blick durchs Fenster sah er, dass die Frau Jeans und T-Shirt trug, aber „ausschlaggebend war für mich, dass sie die Bettwäsche wechselte und ein Handtuch um den Kopf gewickelt war, weil sie sich die Haare gewaschen hatte“. Er habe sich hintergangen gefühlt und Hassgefühle gehabt, „ich war in diesem Moment im Blutrausch“.