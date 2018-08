Anzeige

Mannheim.Vor dem Landgericht Mannheim hat ein Angeklagter eingeräumt, seine Ehefrau und seinen Sohn mit einem Messer verletzt zu haben. Eine entsprechende Erklärung gab sein Verteidiger zum Prozessauftakt am Mittwoch ab. Der Beschuldigte muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Laut Anklage hat er am Abend des 6. Dezember 2017 seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Mannheim mit einem Messer attackiert, um sie zu töten.

Er verletzte die Frau mit mehreren Stichen, ehe der Sohn des Paares dazwischen ging. Auch er wurde verletzt. Beiden Opfern gelang es, in die Wohnung eines Nachbars zu fliehen und die Polizei zu alarmieren. Bei der Festnahme leistete der Verdächtige laut Staatsanwaltschaft erheblichen Widerstand.

Die Ehefrau des Angeklagten tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Am Mittwoch wurden erste Zeugen vernommen. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Ursprünglich waren fünf Verhandlungstage vorgesehen. Wie der Sprecher des Landgerichts sagte, wird der Zeitrahmen womöglich nicht ausgeschöpft, da der Angeklagte die Tat eingestanden hat. Bislang wurde das Urteil für den 24. August erwartet. (lsw)