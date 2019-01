Angeklagter verstrickt sich bei Befragung

Ousman B. hält den Kopf gesenkt und starrt auf die Tischplatte, während vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts die Anklage verlesen wird. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm mehrere Taten vor, darunter besonders schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Mehrfach soll der 20-Jährige mit Flaschen auf Menschen losgegangen sein und diese verletzt haben. Einer Frau soll der Gambier im Februar vergangenen Jahres in einer Karlsruher Diskothek unvermittelt mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zudem werden B. Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen.

Unklarheiten im Lebenslauf

„Weiß ich nicht mehr“ und „Kann sein“ sind Ousman B.s häufigste Antworten. Schon bei seinem Lebenslauf zeigen sich Ungereimtheiten, die Aussagen beispielsweise zum Tod der Eltern decken sich nicht mit denen, die er während der polizeilichen Vernehmungen machte. Im Alter zwischen 13 und 14 Jahren habe er Gambia verlassen, berichtet er. Seine Route habe über Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Libyen, Italien und die Schweiz nach Deutschland geführt, wo er im 2015 angekommen sei.

Bei den ausführlichen Schilderungen verstrickt sich B. in Widersprüche. In einer Version wurde er in Libyen gefangen gehalten, in einern anderen gibt er an, dort gearbeitet zu haben, um Geld für die Flucht zu verdienen. Der Vorsitzende Joachim Bock macht einen sichtlich genervten Eindruck: „Noch eine Variante, noch ein Variante, und irgendwann glaubt man Ihnen gar nichts mehr.“

Vor dem Richter türmen sich die Akten. Im Januar 2017 wurde B. bereits zu sechs Monaten Jugendhaft verurteilt, die Strafe auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Kurz darauf landete er in Untersuchungshaft, weil weißes Pulver bei ihm gefunden worden war. „Das war ein Missverständnis“, sagt B., es habe sich um Stärke gehandelt, die allerdings auch zum Strecken von Drogen verwendet werde.

2016 wohnte B., so steht es in den Akten, zeitweise in einer Pension, weil keine Unterkunft mehr bereit war, ihn aufzunehmen. Danach zog er in eine betreute Wohnung in der Neckarstadt. Seit Juli 2018 befindet sich Ousman B. in Untersuchungshaft, auch hier gab es Probleme. Aus einem Schriftstück zitiert der Vorsitzende Richter einen Satz, der den Angeklagten beschreibt: „Leider fällt es ihm schwer, sich an die hier geltenden Regeln zu halten.“

Am Mittag werden Zeugen vernommen. Die Schwester der Frau, die B. in der Diskothek geschlagen haben soll, verneint, ein Foto von Ousman B. auf ihrem Handy zu haben. Verteidiger Günter Urbanczyk hakt nach: Ihre Schwester habe zuvor ausgesagt, dass sie ihn auf einem solchen Foto wiedererkannt habe. Die Zeugin klärt auf: Facebook. Das interessiert die Kammer, Bock lässt sich das Facebook-Profil des Angeklagten zeigen. Dort ist ein Foto von ihm zu sehen – mit der Mütze, die im Zusammenhang mit einer anderen Tat gesucht wurde und die B. angeblich nie besessen hat. Morgen ab 9 Uhr wird der Prozess fortgesetzt.

