Angemessene Regeln

In kleinster Runde, ohne Trubel und ohne Feuerwerk: Das Silvesterfest wird in diesem Jahr ganz anders über die Bühne gehen, als es viele gewohnt sind. Wie stark der Staat derzeit für die Pandemiebekämpfung nicht nur in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben, sondern auch in das Privatleben der Bürgerinnen und Bürger eingreift, wird zum Jahreswechsel besonders deutlich.

Trotzdem sind die Regeln angemessen und sinnvoll – und es ist ebenso sinnvoll, sich daran zu halten. Wer möchte schon gerne eine Party veranstalten, die sich im Nachhinein als „Super-Spreading-Veranstaltung“ herausstellt? Die vergangenen Wochen haben vielen Menschen erst bewusst gemacht, wie nah die Pandemie inzwischen gekommen ist. Fast jeder kennt inzwischen einen Infizierten, fast jeder kennt Patienten mit schwerem Verlauf, manche haben sogar Menschen verloren. Kontakte zu beschränken, bleibt bis auf weiteres der effektivste Weg, beim Kampf gegen das Coronavirus mitzuhelfen. Und das fällt am leichtesten mit klaren, wenn auch schmerzhaften Regeln.

Es wird also ein ruhigerer Jahreswechsel: ohne Rums und Feuerwerk, dafür hoffentlich auch mit weniger Feinstaub in der Nacht und weniger Dreck auf den Straßen am Morgen danach. Damit wird dieses Silvesterfest der konsequente Abschluss dieses verkorksten bis schmerzhaften Krisenjahres 2020 sein. Ein lautes Freudenfest wäre angesichts des bangen Blicks auf 2021 ohnehin nicht ganz angebracht gewesen. Denn ob im nächsten Jahr alles besser wird, ist fraglich.

Der Start der Impfungen gibt zwar Hoffnung. Doch die Pandemie hat auch gezeigt, mit wie vielen Unwägbarkeiten und Problemen wir noch umgehen müssen. Wie schnell kann ein ausreichend großer Teil der Bevölkerung geimpft werden? Welche wirtschaftlichen Folgen werden sich vielleicht erst 2021 zeigen? In einem Jahr werden wir mehr wissen. Wenn jetzt alle bei der Pandemiebekämpfung mitziehen, werden wir dann vielleicht schon wieder fast so feiern können wie früher: mit vielen Menschen, mit viel Optimismus für das neue Jahr. Und mit Rums.

