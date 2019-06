Angenehm dank Klimaanlage

© Blödorn

Die Mitarbeiter in diversen Schuhgeschäften und Modeboutiquen haben es gut: Bei Temperaturen, die sich, wenn man von draußen kommt, anfühlen wie in einem Kühlraum, haben sie es noch am besten. Riesige Klimaanlagen sorgen für die Abkühlung. Im Sommer übrigens nur zum Vorteil: Kunden flüchten sich gerne in die kühlen Geschäfte und halten sich länger auf. Diese Zeit kann somit gut mit dem Shoppen verbunden werden. Lukas Keller (Bild), der bei Planet Sports auf den Planken arbeitet, ist sehr zufrieden mit den Innentemperaturen. „Wir haben es echt noch am besten.“ In der Pause und nach der Schicht, trifft die Hitze jedoch wie ein Schlag. „In der Pause geht man dann doch mal raus. Das ist dann wirklich heftig. Mit dem Kreislauf bekommt man es dann auch mal zu tun.“

Bild: Blödorn

Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.06.2019