Angestellten mit Pistole bedroht

Überfallen hat ein Unbekannter ein Kiosk in der Mußbacher Straße in Käfertal. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich die Tat kurz vor 11.30 Uhr am Samstag. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrohte der Täter einen 26-jährigen Angestellten mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem das Opfer die Tageseinnahmen ausgehändigt hatte, verließ der Mann den Verkaufsraum und flüchtete zu Fuß in Richtung Weinheimer Straße. Die Polizei, die beim Täter von „westeuropäischem beziehungsweise orientalischem Aussehen“ spricht, gibt außerdem folgende Beschreibung: etwa 1,70 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, etwas kräftige Statur, leichter Bartwuchs, bekleidet mit dunkelblauem Poloshirt, dunkelblauer Basecap und dunkler Hose Der Angestellte wurde nicht verletzt. Wie hoch die Beute war, müsse noch ermittelt werden, so die Polizei, die mögliche Zeugen um Hinweise bittet. Sie können sich unter Tel. 0621/17 444 44 an die Kripo wenden. bhr/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018