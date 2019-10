Angreifer muss vier Jahre in Haft

Vier Jahre Haft und anschließend ein dreijähriges Fahrverbot auf deutschen Straßen – regungslos nimmt Gino O. sein Urteil zur Kenntnis. Die Große Jugendkammer des Landgerichts verurteilte den 21-jährigen Niederländer am Mittwoch wegen schweren Raubs in Tateinheit mit Nötigung und räuberischer Erpressung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahren ohne Führerschein. Mit ihrem

