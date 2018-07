Angriff auf den „Ex“: Anklage erhoben

Anzeige

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine 45-jährige Frau erhoben. Die bulgarische Staatsangehörige soll ihrem Ex-Freund mit einem Küchenmesser mindestens zwei Mal in den Rücken gestochen haben. Der Mann hatte die 45-Jährige im Januar an ihrem Arbeitsplatz, einer Kneipe in der Mannheimer Innenstadt, aufgesucht und Geld eingefordert, das sie sich während der Beziehung von ihm geliehen hatte. Als die Kommunikation scheiterte, wartete der Mann auf dem Gehweg vor dem Lokal, um erneut mit der Frau zu reden. Dort tauchte die 45-Jährige schließlich mit dem Messer in der Hand auf und stach mehrmals zu. Nur durch eine Notoperation konnte der Mann gerettet werden. Die Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. abo