Angriff auf der Treppe

Ein bislang unbekannter Mann hat eine Frau im Treppenhaus ihres Wohnhauses in der Werftstraße im Jungbusch sexuell belästigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei die 22-Jährige am Sonntag gegen Mitternacht durch ein offenes Hoftor und die ebenfalls offene Haustür in das Treppenhaus gegangen, wo der Täter ihr auflauerte.

Der zwischen 20 und 30 Jahre alte Mann umklammerte die Frau von hinten, zog sie zurück und ging sie anschließend sexuell an. Daraufhin setzte sich sich das Opfer zur Wehr und trat nach dem Täter sowie kratzte diesen. Nachdem die Frau zudem um Hilfe schrie, ließ der Täter nach Angaben der Polizei von ihr ab und flüchtete zu Fuß. Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Nach Angaben des Opfers sei der Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und besäße eine schlanke Figur. Zudem beschrieb sie den mit einem orientalischen Aussehen sowie einen leichten Bart. Er soll während der Tat ein weißes T-Shirt mit Aufdruck getragen haben, geht aus dem Polizeibericht hervor. Wie die Polizei außerdem mitteilte, habe er durch die Gegenwehr der Frau eventuell Kratzspuren davongetragen.