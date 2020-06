Angriff auf Jogger – Rabenmama wird zur Löwenmutter

Fitnessprogramm mit gruseligem Zwischenspiel: Nachdem in den vergangenen Jahren am Neckarufer wiederholt Menschen von Vögeln angegriffen worden sind, klagen in diesen Tagen wieder Passanten über unheimliche Attacken aus der Luft. „Es hat sich angefühlt, als würde plötzlich jemand seine Fingernägel in meine Kopfhaut krallen“, erzählt eine 26-Jährige, die beim Joggen in der Nähe des Klinikums von einer Krähe angeflogen wurde: „Als ich das Flattern hörte und mich umsah, ist der schwarze Vogel ein zweites Mal auf mir gelandet.“ Schreiend sei sie über die Treppen in Richtung Fluss gerannt. Eine Szene, wie aus Alfred Hitchcocks Thriller „Die Vögel“. Und tatsächlich: Drei bis fünf Patienten pro Jahr mussten auch schon in den vergangenen vier Jahren im Universitätsklinikum wegen Vogelattacken behandelt werden. „Dieses Jahr sind jedoch bei der zentralen Notaufnahme noch keine Meldungen eingegangen“, räumt Pressesprecher Dirk Schuhmann auf Anfrage dieser Redaktion ein. Ohnehin seien die Kratzer nur desinfiziert und die Leichtverletzten sofort wieder nach Hause entlassen worden. Auffällig sei jedoch, dass es stets im Frühjahr zu den Unfällen gekommen sei.

Was wiederum Mannheims Naturschutzbeauftragten Gerhard Rietschel überhaupt nicht wundert. Denn aus seiner Sicht legen die Tiere keineswegs eine Angriffslust á la Hitchcock an den Tag: „Die sind nicht aggressiv, sondern sogar defensiv. Schließlich ist im Frühjahr Brutzeit. Und die Vögel wollen nur ihre Jungen, die oft am Boden sitzen, schützen und verteidigen.“ Deshalb ist die sprichwörtliche Verknüpfung von dem Begriff „Rabenmutter“ mit Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, ein Ammenmärchen. Die Jungtiere verlassen nämlich das Nest aus eigenem Antrieb, noch bevor sie richtig fliegen können, werden aber von Mutter und Vater weiter gefüttert und vor Feinden beschützt. Das ist auch der Grund, warum der Experte eindringlich davor warnt, die Flauschbällchen einzusammeln – „und mir oder ins Tierheim zu bringen.“ Denn so gut wie die Tier-Eltern könne kein Mensch die Kleinen versorgen. Das gelte für alle Singvögel. Und dazu zählen eben auch die Krähen, selbst wenn sich ihr „Gesang“ für unsere Ohren eher wie „Rabenkrächzen“ anhört.

Eltern versorgen Nachwuchs

Zwar sei auch die Annahme, dass der Menschengeruch die erwachsenen Tiere von ihrem Nachwuchs abhalte, ein Irrglaube: „Vögel sind keine Geruchs- sondern Augen- und Ohrentiere.“ Deshalb reiche es selbst, wenn das Frischausgeflogene etwa auf einer dicht befahrenen Straße in Gefahr sei, völlig aus, es von der Fahrbahn auf eine Grünfläche zu setzen: „Wenn die Menschen weg sind, kommen die Eltern dann schon und versorgen das Junge.“

Apropos Rabenkrächzen: Wegen der Lärmbelästigung und aus Sorge um andere Singvögel, denen die Raben die Jungen aus dem Nest stehlen, möchte eine „MM“-Leserin wissen, wie man die schwarzgefiederten Nesträuber verjagen könne. Rietschel rät, je nach Exposition des Nestes zum aktiven Schutz des Geleges mit einem Drahtgeflecht, das so engmaschig ist, dass keine räuberische Elster oder Krähe durchpasst.

Zudem dürfen die Krähen – außer in der Brutzeit und nicht innerhalb der Stadt – im Herbst und Winter bejagt werden: „Sicherlich, es gibt viele. Aber insgesamt hat die Population in den vergangenen zehn Jahren stark abgenommen.“

Und wie geht es der 26-jährigen Joggerin? „Alles gut“, sagt sie nach dem ersten Schock schon wieder lachend. Die Flattermänner seien ihr nicht auf der Flucht zum Fluss gefolgt. Und die Haut auf ihrem Kopf sei lediglich etwas gerötet gewesen. Dass ihr Freund als Mediziner den Bereich desinfiziert habe, ordnet sie eher in den Bereich liebevolle Super-Fürsorge ein. Klar, das Neckarufer hat sie seither als Dauerlaufstrecke vermieden. Doch demnächst würde sie wieder dort antreten: „Wenn die Vogelbabys groß genug sind“ – und sich die Rabenmama nicht mehr in eine Löwenmutter verwandelt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.06.2020