Angriff auf Jugendliche

Zwei 18-Jährige sind von drei Angreifern aus einer sechsköpfigen Gruppe geschlagen und getreten worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die beiden Opfer bereits am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf dem Lindenhof am Viktoria-Turm am Eingang der Unterführung zum Hauptbahnhof von drei Heranwachsenden aus einer Gruppe von fünf Jungen und einem Mädchen attackiert worden.

Der Rädelsführer hatte die Herausgabe von Zigaretten gefordert und einem Opfer unvermittelt mit einem Schlag die Nase gebrochen. Auch sein Bekannter wurde zu Boden geworfen und getreten. Dann flüchtete die Gruppe. Die beiden Verletzten mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/83 39 70 beim Polizeirevier Neckarstadt zu melden. tan/pol