Angriff auf Seniorin: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Angriffs auf eine Seniorin in der Rheingoldstraße, der sich am vergangenen Freitag gegen 19.30 Uhr ereignet hat. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte sich eine Frau gemeldet, die beobachtet hatte, wie in Höhe des Anwesens Nummer 94 zwei junge Männer einer älteren Dame mit Rollator den Weg versperrten. Einer soll die Seniorin getreten haben. Als die Zeugin aus dem Auto heraus die Männer anschrie, rannten sie davon. Einer der beiden trug eine dunkelblaue Tommy-Hilfiger-Bomberjacke, dunkle Hose, schwarze Baseballmütze und rote Nike-Turnschuhe, der andere einen schwarzen Adidas-Trainingsanzug und eine weiße Nike-Baseballmütze. Die Seniorin und Zeugen sollen sich beim Revier Neckarau, Tel. 0621/83 39 7-0, melden. pol/cs

