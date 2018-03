Angriff auf Taxifahrer im Jungbusch

Anzeige

Mannheim.Ein 22 Jahre alter Taxifahrer ist Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Mann war am frühen Sonntagmorgen mit seinem VW in der Böckstraße, Fahrtrichtung Beilstraße (Jungbusch), unterwegs. Als er gegen 7 Uhr mit Schrittgeschwindigkeit in den Kurvenbereich zwischen den beiden Straßen fuhr, kam von rechts ein Fußgänger, lief gegen das Auto und ließ sich zu Boden fallen. Das hat die Polizei gestern mitgeteilt.

Nahezu zeitgleich riss ein zweiter Unbekannter die Fahrertür des Taxis auf und zog den völlig verdutzten Kraftfahrer aus seinem Auto. Zunächst „bot“ man dem Geschädigten an, die Sache gegen Zahlung von 50 Euro auf sich beruhen lassen zu können. Der Taxifahrer durchschaute den Betrugsversuch und ließ sich nicht auf den Handel ein. Als er wieder in sein Auto eingestiegen war, wurde das Duo handgreiflich.

Täter fliehen ohne Beute

Durch die noch geöffnete Autotür schlugen die Männer mit Fäusten auf den 22-Jährigen ein. Der Geschädigte bekam noch mit, wie einer der Täter seinen Komplizen aufforderte, in dem Auto nach dem Geldbeutel zu suchen. Die Männer wurden nicht fündig und flüchteten vom Tatort in Richtung Jungbuschstraße.