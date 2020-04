Angriff in der Neckarstadt

Trotz aktueller Ausgangsbeschränkungen in Mannheim soll es am Samstagabend in der Neckarstadt zu einer Auseinandersetzung unter mehreren beteiligten Menschen gekommen sein. Wie die Polizeibeamten am Sonntag mitteilten, wurden die Einsatzkräfte gegen 22.50 Uhr in die Zeppelinstraße gerufen.

Als mehrere Streifenwagen der Polizei dort ankamen, war jedoch niemand zu sehen. Kurz darauf trafen die Beamten in der Waldhofstraße auf einen 24-Jährigen mit mehreren Schnittwunden an der Hand, einer Platzwunde und Hämatomen am Kopf. Er berichtete, in der Zeppelinstraße von mehreren Menschen attackiert und verletzt worden zu sein. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt suchen jetzt nach Zeugen der nächtlichen Auseinandersetzung. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0621/3 30 10 melden.

