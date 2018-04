Angriff in Gaststätte - Anklage wegen versuchtem Totschlag

Anzeige

Mannheim.Gegen einen 26-jährigen Mann wird Anklage wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erhoben. Er soll im Dezember des letzten Jahres in einer Gaststätte einen Mann mit einem Messer angegriffen und dabei erheblich am Hals verletzt haben (wir berichteten). Das teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim am Donnerstag mit.

Der 26-Jährige hatte die Gaststätte in der Friedrich-Ebert-Straße am 16. Dezember gegen Mitternacht erneut betreten, nachdem er zuvor von der Wirtin unter Unterstützung des Geschädigten aus der Gaststätte verwiesen worden war, weil er andere Gäste im alkoholisierten Zustand belästigt haben soll.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 26-Jährige den Tod des Geschädigten in Kauf genommen haben. Die Verletzungen des Geschädigten stellten sich glücklicherweise nicht als lebensbedrohlich dar und konnten ambulant behandelt werden.