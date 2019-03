Angriff in Straßenbahn

In der Nacht auf gestern griff ein 29-Jähriger einen Fahrgast in einer Straßenbahn an – und bei der anschließenden Festnahme wurden zudem zwei Polizeibeamte verletzt. Gegen 3 Uhr attackierte der Mann den 20-Jährigen und zerrte ihn an den Haaren aus der Bahn in Richtung Paradeplatz. Ein Zeuge bat sofort eine Streife um Hilfe, die Beamten trennten die beiden. Nachdem der Schläger zunächst flüchten wollte, wehrte er sich gegen die anschließende Festnahme. Dabei wurden die beiden Polizisten leicht verletzt. Auf dem Revier stellte sich zudem heraus, dass der 29-Jährige falsche Angaben gemacht hatte – wohl um einem gegen ihn erlassenen Haftbefehl zu entgehen, so die Polizei. Der Täter kam noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt. pol/lok

