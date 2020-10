Angst vor Corona und den Folgen größer als vor Kriminalität

Mannheim.Fühlen sich die Mannheimer sicher? In Zeiten von Corona lautet die Antwort darauf klar: Die Furcht vor einer Infektion ist deutlich größer als die vor Kriminalität. Das ist eine zentrale Erkenntnis der ersten vorläufigen Ergebnisse der aktuellen Sicherheitsbefragung der Stadt Mannheim in Kooperation mit dem Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg.

In der Sitzung des

...