Ankauf der Waldflächen

Während auf dem knapp zwei Hektar großen Gelände zwischen Eisen- und Sandhofer Straße mit den umfangreichen Baumfällungen Fakten geschaffen wurden, richtet sich der Blick vieler Kritiker auf ein mehrfach größeres Waldgebiet, die letzte nennenswerte Grünfläche der Stadtteile Waldhof und Luzenberg. Sie erstreckt sich von der Luzenbergstraße bis fast an den Rhein und gehört dem Unternehmen Saint Gobain Glass. Die Freien Wähler/Mannheimer Liste möchten das ändern, wie Fraktionsgeschäftsführer Roland Weiß am Mittwoch mitteilte. Sie stellen zur Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 3. März, einen dreiteiligen Antrag. Demnach soll die Verwaltung nicht nur weitere Baumfällungen auf dem Gobain-Werksgelände untersagen, sondern zugleich Gespräche zum Aufkauf der bewaldeten Waldflächen aufnehmen. Nach einem Kauf solle ein Bürgerbeteiligungsprozess zur weiteren Gestaltung der Grünverbindung zwischen den beiden Stadtteilen gestartet werden.

Ohne einen Ankauf durch die Stadt, so Weiß, werde es „nicht gelingen, weitere Rodungen zu verhindern“. Die ML weist auf den hohen ökologischen Wert der Fläche insbesondere für Vögel hin, es habe sich „ein regelrechter Urwald entwickelt“. Für die ML ist klar: „Eine zukunftsorientierte Stadtteilentwicklung wird mit dem Grundstückseigner und potenziellen Investoren aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen nicht möglich sein.“ bhr

